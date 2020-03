Coronavirus, per circolare in Lombardia compilare il modulo

(red.) In seguito al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 08 marzo 2020, recante le misure da attuare per il contenimento della diffusione del virus COVID-19, coronavirus, è stato predisposto un modulo che i cittadini potranno utilizzare, per potersi spostare all’interno delle aree “a contenimento rafforzato”. Quindi in Lombardia e nelle 14 province soggette a restrizioni.

Si rammenta che, è onere dei soggetti interessati dimostrare la sussistenza delle situazioni eccezionali che li legittimano ad entrare, uscire e muoversi all’interno delle aree, individuate dall’art 1, comma 1, del D.P.C.M. 08 marzo 2020, tra cui la provincia di Brescia. Si allega il modulo che gli interessati potranno presentare o compilare al momento dei controlli.

ECCO IL MODULO DA SCARICARE E COMPILARE. Modulo di autocertificazione