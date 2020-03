Coronavirus, paura Badia. 2 morti e altri gravi o positivi per un bar

(red.) La preoccupazione legata all’emergenza sanitaria da Coronavirus nel bresciano ha raggiunto anche la città. Infatti, tra sabato 7 e ieri, domenica 8 marzo, due uomini (Francesco Rolfi di 80 anni e Carlo Gandelli di 74) sono deceduti. Ed entrambi frequentavano il bar annesso al bocciodromo al quartiere Badia. Il titolare 64enne è ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione, la moglie è in quarantena e senza sintomi, ma ci sono anche quattro soggetti gravi e undici casi di contagio tra Cellatica e Gussago e che riguardano proprio i clienti di quel bar.

Il locale frequentato soprattutto dai più anziani anche per giocare a carte è chiuso dallo scorso mercoledì 4 marzo, quando era giorno di chiusura settimanale. E ora campeggia un cartello che spiega le serrande abbassate con i motivi di salute. La moglie che gestisce con il 64enne il locale di Traversa Quarta dice che l’uomo era stato colpito da una febbre il 22 febbraio e che una settimana dopo è risultato positivo al tampone per poi essere condotto in ospedale e ora in Rianimazione al Civile.

Per quanto riguarda le due vittime di sabato e domenica, le salme si trovano ricomposte all’obitorio del massimo ospedale cittadino in vista delle sepolture immediate, visto che le nuove disposizioni del dpcm della notte tra il 7 e 8 marzo vietano i funerali.