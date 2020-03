Coronavirus, in tutta Italia le restrizioni della Lombardia

(red.) Nella serata di lunedì 9 marzo il presidente del consiglio dei ministri della Repubblica Italiana, Giuseppe Conte, ha esteso a tutto il Paese le restrizioni già in vigore in Lombardia e in 14 province del centro-nord.

Dunque in tutta Italia, dalla mattina del 10 marzo, scuole chiuse fino al 3 aprile, sport, eventi e momenti di aggregazione ludici sospesi. Tutti gli spostamenti sono vietati se non per comprovate necessità, e in caso di controlli gli utenti della strada dovranno esibire alle forze dell’ordine preposte al controllo l’autocertificazione (Modulo di autocertificazione).

Presso la sede del Dipartimento della Protezione Civile, intanto, proseguono i lavori del Comitato Operativo. Nell’ambito del monitoraggio sanitario relativo alla diffusione del Coronavirus sul territorio nazionale, al momento 7.985 persone risultano positive al virus. Ad oggi, in Italia sono stati 9.172 i casi totali.

Nel dettaglio: i casi attualmente positivi sono 4.490 in Lombardia, 1.286 in Emilia-Romagna, 694 in Veneto, 337 in Piemonte, 313 nelle Marche, 206 in Toscana, 94 nel Lazio, 119 in Campania, 97 in Liguria, 89 in Friuli Venezia Giulia, 52 in Sicilia, 46 in Puglia, 33 nella Provincia autonoma di Trento, 30 in Abruzzo, 28 in Umbria, 14 in Molise, 19 in Sardegna, 15 in Valle d’Aosta, 9 in Calabria, 9 nella Provincia autonoma di Bolzano e 5 in Basilicata.

Sono 724 le persone guarite. I deceduti sono 463, questo numero, però, potrà essere confermato solo dopo che l’Istituto Superiore di Sanità avrà stabilito la causa effettiva del decesso.