Coronavirus, in Lombardia morte 333 persone

(red.) Anche oggi, lunedì 9 marzo, è stata una giornata impegnativa per il sistema sanitario lombardo. L’ultimo report di Regione parla di un aumento di contagi da coronavirus, arrivati a 5.469, 1.280 positivi in più rispetto a domenica, e 333 decessi, 76 in più del giorno prima.

I pazienti ricoverati, attualmente, anche se le cifre tendono ad aumentare ogni ora, 2.802 (+585). In terapia intensiva si trovano 440 +41. Fortunatamente crescono anche i dimessi, che hanno raggiunto quota 646.