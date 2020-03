Coronavirus, Civile e Poliambulanza hub per altre emergenze

(red.) Dal punto di vista sanitario, in Lombardia ovviamente non ci sono solo situazioni legate al Coronavirus, ma anche tutte le altre emergenze tra interventi chirurgici a livello cardiologico o neurologico e altre operazioni che richiedono l’urgenza. Per questo motivo ieri, domenica 8 marzo, nel consueto punto stampa dalla Regione Lombardia, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha annunciato una vera e propria riorganizzazione della struttura ospedaliera per affrontare l’emergenza in corso connessa al Covid-19. Tra i diciotto ospedali lombardi, il Civile e la Poliambulanza di Brescia sono stati indicati come “hub” per occuparsi anche degli altri interventi e poter quindi liberare posti letto in altre strutture che si occuperanno solo dei contagiati dal virus.

La delibera approvata dalla giunta riunita in via straordinaria prevede per il trauma maggiore la presenza del Civile e a livello pediatrico il Papa Giovanni XXIII di Bergamo. Per le urgenze neurochirurgiche sarà operativo il Civile, per quelle neurologiche stroke ancora il Civile, che sarà insieme alla Poliambulanza per la cardiologia di intervento. Per la Cardiochirurgia e vascolare ci sarà invece la Poliambulanza. Nel frattempo lo stesso assessore ha annunciato che da oggi, lunedì 9 marzo, tutte le attività di ambulatorio presenti negli ospedali saranno sospese, ma restano attive la chemioterapia, radioterapia e dialisi, così come quelle urgenti U e B, sul servizio mentale e le dipendenze.

Per quanto riguarda la continua ricerca di posti a livello di terapia intensiva, anche il gruppo privato San Donato si mette a disposizione annunciando di ricavare nel bresciano 150 posti letto tra la clinica San Rocco di Ome, il Città di Brescia e il Sant’Anna. Intanto, oltre al Civile con cui condividerà ora l’esperienza anche di altre emergenze, da ieri, domenica 8 marzo, all’esterno della Poliambulanza è stata allestita una tende pre-triage dove i pazienti che lamentano i sintomi del Covid-19 possono rivolgersi per essere sottoposti a un tampone. Altrimenti vengono diretti al normale pronto soccorso.