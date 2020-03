Coronavirus, assessore positivo. Giunta di Orzinuovi in quarantena

(red.) Ci sono anche alcuni amministratori bresciani, attivi ad ogni livello, risultati positivi al contagio da coronavirus. Intanto si ha notizia del fatto che le condizioni dell’assessore lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli si sarebbero aggravate. Ricoverato in ospedale al Civile di Brescia dallo scorso 2 marzo, è stato trasferito in terapia intensiva in Rianimazione, ma riesce a respirare in modo autonomo.

Un altro rappresentante risultato positivo al virus è il prefetto di Brescia Attilio Visconti che sta trascorrendo il periodo di quarantena nell’appartamento al palazzo Broletto. Nei giorni precedenti a lunedì 9 marzo si è aggiunto anche l’assessore alla Sicurezza del Comune di Orzinuovi – il più colpito in provincia dai contagi – Mirko Colossi.

E tanto da indurre il sindaco Gianpietro Maffoni e il resto della giunta a mettersi in quarantena. Colossi opera come infermiere al pronto soccorso dell’ospedale di Chiari e lunedì scorso 2 marzo aveva accusato i primi sintomi. E il tampone aveva dato esito positivo. L’ultimo incontro in giunta era avvenuto venerdì 6 e anche se nessuno degli assessori e nemmeno il sindaco Gianpietro Maffoni presentano sintomi hanno deciso per motivi di sicurezza di auto-isolarsi.