Coronavirus, 700 contagiati e 45 morti nel bresciano

(red.) 700 persone risultate positive al contagio e 45 morti. Sono i numeri aggiornati alla serata di ieri, domenica 8 marzo, per l’emergenza sanitaria in provincia di Brescia, anche se tra i diversi casi di decessi l’Istituto Superiore di Sanità dovrà valutare e confermare se siano avvenuti per il Coronavirus. Le ultime vittime nel territorio bresciano sono due di Montirone (Vincenzo Tognassi di 87 anni e Pietro Davo di 86), Valerio Fantoni a 57 anni di Barbariga, ma anche di Provaglio d’Iseo, Concesio, Bienno, una di Castrezzato a soli 46 anni, una di Borgo San Giacomo e un altro di Leno.

Un dato positivo, invece, riguarda la guarigione di un 79enne di Roccafranca e che frequenta spesso il campo di bocce di Orzinuovi. Una situazione in generale drammatica, quindi, nel bresciano, mentre ieri, domenica 8 marzo, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha annunciato di voler ricavare altri 497 posti in terapia intensiva rispetto agli attuali 399 occupati.