Coronavirus, 3.372 contagiati in Lombardia. 113 vittime in un giorno

(red.) Nelle 24 ore tra sabato 7 e ieri, domenica 8 marzo, si è vissuta la giornata peggiore, al momento, a livello nazionale sul fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. In un solo giorno, infatti, sono avvenuti 133 decessi e che hanno portato l’Italia – con 366 vittime aggiornate – al secondo posto solo dopo la Cina. Uno scenario che ha portato nella notte tra sabato e domenica il presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte a firmare un decreto con cui la Lombardia e altre quattordici province finiscono in una zona rossa o “arancione”.

Ieri sera, domenica, su questo fronte il Ministero dell’Interno ha anche firmato una direttiva per attivare una serie di controlli tra stazioni, aeroporti e sulle strade all’ingresso e uscita verso la Lombardia e nelle stesse quattordici province. Infatti, gli spostamenti in questi territori sono ammessi, ma solo per motivi di lavoro e di urgenza sanitaria. A livello nazionale il numero dei contagiati dal virus è salito a 6.387 (3.372 in Lombardia), cioé 1.326 in più (oltre 700 in più a livello regionale) rispetto a sabato.

E tra questi aumentano anche quelli che vengono ricoverati in terapia intensiva, pari a 650 e di cui 399 solo in Lombardia. Tanto che già da sabato era stato lanciato un grido d’allarme da parte dei reparti che paventavano una possibile “calamità sanitaria”. Nel frattempo tredici pazienti sono stati trasferiti dalla Lombardia verso altre regioni e proprio per liberare posti letto.