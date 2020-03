Virus svuota autobus e metropolitana (-60%). Treni quasi vuoti

(red.) I mezzi pubblici non sono vietati e non fanno parte delle misure di contenimento per frenare il contagio da coronavirus, ma il fatto che le scuole e le università siano chiuse, insieme all’idea che molti dipendenti possano lavorare in smart working, ha svuotato nel bresciano autobus e metropolitana. Oltre alla stazione cittadina da dove transitano i treni.

Sul fronte di bus e metro, la società Brescia Mobilità fa sapere che negli ultimi giorni gli utenti sono calati del 60%, cioé si muovono 40 mila al giorno rispetto ai 100 mila consueti. 25% in meno anche sulla metropolitana e nonostante, pur con qualche calo, il servizio viene mantenuto. Tra l’altro, ogni giorno le carrozze e anche gli autobus vengono sanificati.

Anche la stazione di Brescia ne risente, tanto che negli ultimi giorni si presentava quasi deserta, a fronte anche del fatto che Trenord ha ridotto le corse del 60% vista l’utenza ridotta. I ritardi a volte restano tali a causa anche dei lavori in corso sulle infrastrutture, ma di certo i pendolari non hanno problemi ora a trovare posto sui convogli, di solito affollati.