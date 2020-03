Coronavirus, quasi 400 casi nel bresciano e 20 vittime

(red.) Sono 272, ma in continuo aggiornamento, i casi di pazienti positivi al coronavirus in provincia di Brescia e secondo gli ultimi dati ufficiali emersi ieri, venerdì 6 marzo. Ma sembra che nella tarda serata abbiano raggiunto quasi quota 400. Dall’altra parte aumentano anche i deceduti, arrivati a 20 e che erano residenti a Brescia, Quinzano e Cigole.

Sul fronte anche bresciano, stamattina, sabato 8 marzo, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera con il presidente della Regione Attilio Fontana e il resto della giunta faranno il punto della situazione con il comitato scientifico e in seguito incontreranno i sindaci dei capoluoghi lombardi. Compreso il primo cittadino di Brescia Emilio Del Bono. Si valuteranno tutti gli elementi anche per capire eventuali misure aggiuntive da far inserire nel decreto che sarà approntato dal Governo da lunedì 9 marzo.

E nel caso di nuove zone rosse, l’assessore Gallera ha però sottolineato che al momento potrebbero essere estese ad aree circoscritte e non a quelle urbane. Restano sul fronte bresciano, intanto, si è anche deciso che la Poliambulanza si occuperà delle urgenze per la cardiochirurgia e chirurgia vascolare, mentre gli altri ospedali, a partire dal Civile, punteranno l’attenzione sui contagiati dal virus.