Coronavirus, il governo chiuderà la Lombardia e altre 11 province

(red.) Il governo risponde con misure molto drastiche alle pressanti richieste dei medici per il contenimento del contagio e ha preparato un decreto che prevede il divieto alle entrate e alle uscite tutta la regione Lombardia e altre 11 province del Nord Italia.

L’ingresso in Lombardia e in alcune province di Veneto, Emilia Romagna e Piemonte sarà consentito solo per motivi «gravi e indifferibili», di lavoro o di famiglia.

Il decreto preparato dal governo vuole «fermare il contagio da Coronavirus». Secondo il testo messo a punto, le restrizioni resteranno in vigore almeno fino al 3 aprile e le province interessate oltre a quelle della Lombardia sono: Parma, Piacenza, Rimini, Reggio-Emilia, Modena, Pesaro e Urbino, Venezia, Padova, Treviso, Alessandria e Asti.

Quindi è previsto il divieto di ingresso e di uscita dalla Lombardia e dalle altre 11 province, e l’estensione delle zone controllate a Piemonte ed Emilia-Romagna.

Il decreto stabilisce inoltre la chiusura nelle aree appena citate di tutte le palestre, piscine, spa e centri benessere. I centri commerciali dovranno essere chiusi ma solo nel week end. Chiusi completamente invece i musei, i centri culturali e le stazioni sciistiche. In queste stesse aree le scuole saranno chiuse almeno fino al 3 aprile.

Bar e ristoranti possono restare aperti, ma dovranno mantenere l’obbligo di distanza di un metro altrimenti l’attività sarà sospesa. Le attività commerciali dovranno rispettare la distanza di un metro per i clienti altrimenti scatterà la sanzione. Se non riescono per motivi strutturali dovranno chiudere.

Divieto di accesso a pronto soccorso e hospice. Le riunioni di lavoro dovranno essere rinviate e si dovrà privilegiare lo smart working. Nel decreto c’è anche un invito a limitare la mobilità interna alle «zone di sicurezza».

Nelle prossime ore scatteranno altri divieti in tutta Italia. Saranno chiusi locali da ballo e discoteche, pub e sale giochi, sale scommesse e bingo. Non si potranno organizzare feste o eventi pubblici.