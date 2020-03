Coronavirus, altri due casi in Macedonia. Coniugi erano stati a Brescia

(red.) Dalla Macedonia del Nord si ha notizia di tre casi di contagio da coronavirus e di cui gli ultimi due, come riporta il GiornalediBrescia.it, da cittadini locali provenienti da Brescia. Si parla di due coniugi di Debar che sono stati in Italia, anche a Brescia, prima di tornare nel Paese balcanico. I due, di 62 e 68 anni, sono risultati positivi al contagio e sono tornati in Macedonia da Brescia alla fine di febbraio, ma senza sintomi.

Ai primi di marzo, a causa di una febbre, si sono presentati dal loro medico, ma sono stati mandati a casa prima che le loro condizioni peggiorassero. Portati all’ospedale di Debar, i tamponi hanno segnalato la positività inducendo ora a rintracciare chi c’era con loro sull’autobus con il quale da Brescia si è arrivati in Macedonia.