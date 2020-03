Coronavirus, più di 200 contagiati nel bresciano. 17 le vittime

(red.) Oltre 200 casi confermati di contagio e 17 vittime, di cui otto solo ieri, giovedì 5 marzo. Sono questi i numeri dell’emergenza sanitaria da Coronavirus aggiornati a Brescia e in provincia. E il paese più colpito è quello di Orzinuovi, nella bassa e più vicino al focolaio lodigiano, dove ieri sono decedute cinque persone, portando a otto il numero di morti – di età avanzata – in paese. Il bilancio si è poi aggravato durante la serata con la morte di un 83enne a Montichiari e di altri due pazienti che erano ricoverati all’ospedale Civile. Degli oltre 200 casi positivi, la metà per fortuna ha sintomi lievi e si trova in isolamento domiciliare, un altro 40% tra gli ospedali – in primis al Civile e alla Poliambulanza – e il resto in terapia intensiva. 1.500, invece, sono le persone in quarantena per essere entrate in contatto con i casi positivi.

Tra gli altri casi di ricoverati, c’è anche un neonato positivo al Civile, ma le sue condizioni sono buone. A livello di strutture sanitarie, in Lombardia sono stati ricavati altri 320 posti e da oggi, venerdì 6 marzo, sarà disponibile anche l’ospedale militare di Baggio a Milano dove sarà ricoverato, tra gli altri, anche un bresciano proveniente dal Civile. Tutta l’attenzione a livello sanitario è per i malati dal Covid-19 e per questo motivo ieri, giovedì, l’assessore lombardo al Welfare Giulio Gallera ha annunciato che da oggi, venerdì, tutta l’attività negli ambulatori sarà sospesa, tranne quella più urgente. Da una parte c’è la continua ricerca di nuove strutture e dall’altra dei medici e infermieri che saranno assunti da chi si laurea e anche tra quelli in pensione.

Sul fronte degli ospedali, Brescia e provincia stanno dedicando le proprie attività ai contagiati tra l’ospedale Civile – dove ci sono anche ricoverati dal resto della Lombardia – e con interi reparti dedicati. Tanto che alcune aree, anche a Gardone Valtrompia e Montichiari legati al Civile, sono state accorpate. Nel frattempo da ieri, giovedì, all’esterno degli ospedali di Chiari e Iseo sono state allestite le tende pre-triage e accorpati altri reparti alla Poliambulanza di Brescia. Altri presidi coinvolti sono quello di Manerbio, Desenzano, Gavardo, la Casa di Cura San Camillo e la clinica San Rocco di Ome. Al Città di Brescia e al Sant’Anna, invece, si occupano di accogliere i pazienti malati di altre patologie e provenienti da altri ospedali.

In questo scenario, oltre all’attività di ambulatorio che è stata sospesa in tutta la Lombardia, anche le case di riposo saranno off limits ai visitatori. Quindi, solo in caso di necessità urgente, un parente stretto potrebbe essere chiamato dalla direzione per far visita a un congiunto nelle Rsa. I centri diurni per disabili e quelli integrati, invece, potranno restare aperti. Sul fronte dei contagi, invece, si segnala che l’Università degli Studi di Brescia ha ricevuto notizia di un docente di Ingegneria risultato positivo al virus dopo un contatto con un altro collega che non fa parte dell’istituto bresciano.

Il docente si è quindi messo in quarantena e l’ateneo sarà sanificato nelle due sedi per poi riaprire lunedì 9 marzo, ma solo al personale amministrativo, visto che scuole e università sono chiuse agli studenti fino al 15 marzo. ateneo è chiuso dal 24 febbraio. In ogni caso quel professore contagiato ha avuto pochi contatti e quindi gli stessi studenti sono stati rassicurati. Ieri, giovedì 5 marzo, come segno di vicinanza ai medici e infermieri operativi sul campo, il sindaco di Brescia Emilio Del Bono con la consigliera delegata alla Sanità Donatella Albini hanno incontrato i rappresentanti delle categorie.