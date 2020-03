Coronavirus, i dentisti bresciani preparati all’emergenza

(red.) I dentisti bresciani sono molto attenti alla luce della situazione emergenziale emersa negli scorsi giorni sul nuovo Coronavirus e ai diffusi timori di contagio. ANDI Brescia, la più rappresentativa associazione di categoria che riunisce oltre 600 professionisti della nostra Provincia, è impegnata a diffondere le migliori informazioni disponibili sulla base delle evidenze scientifiche e delle raccomandazioni delle autorità sanitarie.

Secondo le ordinanze vigenti, la nostra Provincia è interamente classificata come “zona gialla”, nella quale l’allerta è alta ma gli studi possono proseguire le attività. Il presidente provinciale Giovanni Roveglia è categorico: “La categoria è estremamente attenta e le nostre raccomandazioni, ampiamente divulgate con ogni mezzo fin dai primi momenti della crisi in atto, sono state condivise con i vertici nazionali e sono adeguate sia per la tutela dei pazienti sia per quella degli operatori, e mi riferisco anche a personale ausiliario e collaboratori”. Gli fanno eco il Segreterio sindacale lombardo Andrea Massardi e la vicepresidente bresciana Claudia Valentini, che è anche membro della Commissione nazionale 81/08 dell’Associazione, fra i massimi esperti delle norme sulla sicurezza sul lavoro per la categoria.

“La tutela del paziente dal rischio di infezioni crociate, che è il focus su cui si concentra l’organizzazione di ogni studio odontoiatrico, piccolo o grande, ci impegnava molto già in precedenza, quindi abbiamo potuto fronteggiare con molta prontezza l’emergenza. Questa occasione ci conferma che i protocolli sulla sterilizzazione degli strumenti e sulla pulizia degli ambienti stilata periodicamente da ANDI e divulgata nei corsi che l’associazione organizza per i soci sono efficaci anche contro il Coronavirus. Infatti l’utilizzo da parte del personale di tutti i consueti dispositivi di protezione individuale adeguati (DPI) comprendenti occhiali, mascherina, guanti offrono già una buona sicurezza. Nessun allarmismo dovrebbe trovare spazio nella zona gialla e dispositivi speciali come le mascherine ad alto potere filtrante di cui vi è scarsità non risultano raccomandate. In questo periodo si consigliano in aggiunta alcuni piccoli accorgimenti quali particolare attenzione alla più dettagliata raccolta di informazioni dal paziente (anamnesi) per escludere che possa ricadere fra i casi sospetti, la disponibilità di detergenti alcolici per le mani e di eventuali mascherine in sala d’attesa che deve essere costantemente aerata e non in sovraffollamento. Ogni titolare di studio si assicura che siano operativi i più adeguati presidi a protezione dall’aumentato rischio biologico secondo le normative vigenti”.

Le cure odontoiatriche sono un elemento fondamentale per la salute della persona che non è un semplice stato di assenza di malattia ma la sua completa realizzazione nella sfera sociale quotidiana e devono proseguire. Continua infatti Roveglia: “Gli odontoiatri sono medici e difendono la vita e la salute psico-fisica dei cittadini come prevede il Codice di Deontologia medica (art. 3). Non abbiamo nessun dubbio nello stare in prima linea e nel fornire il nostro contributo al mantenimento dei servizi per la popolazione, senza sottovalutazione e contemporaneamente senza allarmismo, vigilando costantemente sulla qualità e sulla sicurezza delle cure erogate. I colleghi possono fornire inoltre ai pazienti consigli e linee guida per fronteggiare questa emergenza”. Proprio ANDI con gli altri vertici della categoria a livello nazionale, d’intesa col Ministero della Salute, ha emanato un decalogo in costante aggiornamento che ciascuno può consultare sulle pagine web e social dell’Associazione, e che anche l’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Brescia ha fatto proprio e rilanciato in questi giorni. Il dentista ANDI è sicuro: il sorriso anche.