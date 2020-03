Coronavirus, 3.296 i malati in Italia ma aumentano anche i guariti

(red.) Quella di ieri, giovedì 5 marzo, è stata un’altra giornata complicata sul fronte dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. Nel pomeriggio inoltrato i consueti bollettini della Protezione Civile a livello nazionale e della Regione Lombardia che è la più colpita hanno reso noti altri dati in continuo aggiornamento. In tutta Italia sono 3.296 i casi in cui è stata riscontrata la positività al virus, cioé 590 in più rispetto al giorno precedente. Ma si segnalano anche 414 guariti, il 50% in più nell’arco di 24 ore. Mentre le vittime, soprattutto anziane e con situazioni sanitarie complesse, salgono a 149.

Nella giornata di ieri è stato anche presentato il decreto sulle misure economiche da 7,5 miliardi di euro, mentre si è affrontato il caso nel primo giorno – lo sarà fino al 15 marzo – delle scuole e università sospese in tutta Italia e con l’attivazione della formazione a distanza. E intanto si apre già lo scenario di una possibile proroga della sospensione, anche se sarà valutata nei giorni vicini alla scadenza. E come ulteriori misure di contenimento, anche il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede sta valutando il rinvio delle udienze non urgenti in tutti i tribunali.

Per quanto riguarda l’emergenza sanitaria in Lombardia, sono 2.251 i malati e di cui 244 in terapia intensiva, mentre le vittime sono 98. Proprio nella regione si stanno affrontando le difficoltà maggiori riferite alle strutture sanitarie, anche se il commissario straordinario alla Protezione Civile Angelo Borrelli ha rimarcato che non ci sono criticità e che in caso di bisogno i pazienti potranno essere trasferiti in altri ospedali italiani.

Nel frattempo, sempre in Lombardia si va verso la scadenza dei 14 giorni in cui il territorio lodigiano è stato posta in zona rossa e con tutte le limitazioni conseguenti. Qui i casi di contagio stanno diminuendo e quindi potrebbe essere valutato un allentamento delle misure. Ma al contrario, come sembra più probabile, potrebbe arrivare un’altra zona rossa nella bergamasca dove i continui casi preoccupano. L’area è quella compresa tra Nembro e Alzano Lombardo e qui c’è il timore di vedere le stesse conseguenze, anche economiche, di Lodi.