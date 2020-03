Coronavirus, 1.820 casi in Lombardia. Scuole chiuse in Italia fino al 15 marzo

(red.) Da ieri sera, mercoledì 4 marzo, è ufficiale la nuova ordinanza integrata nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per una stretta ancora maggiore con cui evitare o rallentare il contagio da Coronavirus. E la decisione più eclatante, confermata da palazzo Chigi, è che le scuole di ogni ordine e grado in tutta Italia, università comprese, dovranno restare chiuse fino al 15 marzo. Una misura che si accoda a quella che aveva già previsto la chiusura degli istituti nelle regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che sono le più colpite dall’epidemia. E non solo scuole chiuse, ma anche la sospensione di manifestazioni ed eventi di ogni natura e in qualsiasi luogo, mentre le partite e competizioni sportive potranno essere svolte, ma a porte chiuse fino al 3 aprile.

Nel frattempo ieri sera il commissario straordinario alla Protezione Civile Angelo Borrelli ha presentato il consueto bollettino sull’emergenza, parlando di oltre 2.700 persone positive (295 ricoverate in terapia intensiva) al virus e 107 morti. Ma sono aumentati anche i guariti, pari a 276 e cioé 116 in più rispetto al giorno precedente. E mentre si continua a ribadire l’importanza per tutti i cittadini di rispettare quei piccoli comportamenti quotidiani di igiene, a livello scolastico, con la sospensione delle attività, si stanno attivando i servizi a distanza. E si sta valutando anche una misura ad hoc per consentire a uno dei genitori di assentarsi dal lavoro e accudire i figli minorenni. Ieri sera, a livello nazionale, in un video messaggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte ha sottolineato come il sistema sanitario sia eccellente ed efficiente, ma che rischia di andare in sovraccarico e con la necessità di aumentare del 50% i letti di terapia intensiva e del 100% quelli di subintensiva.

A livello di regione Lombardia, nel consueto collegamento con il Pirellone si è tracciato il punto della situazione come ogni giorno. Il vicepresidente Fabrizio Sala ha rimarcato un pacchetto di misure da chiedere al Governo, tra sostegno alle imprese che hanno bisogno di liquidità e anche per i lavoratori autonomi, finanziamenti per trasformare l’economia lombarda e con aiuti allo smart working e formazione a distanza e un modello Ponte Morandi come commissario agli investimenti. Dal punto di vista sanitario, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha parlato di 1.820 positivi al virus, con un aumento di 300 rispetto al giorno precedente. 877 sono i ricoverati, 209 in terapia intensiva e 411 in isolamento domiciliare, mentre i dimessi sono 250. I morti sono 73, soprattutto anziani con patologie in corso.

Ma il problema resta sempre quello dei posti letto in terapia intensiva per i quali sono stati ordinati presidi e alla continua ricerca di nuovi spazi. A livello regionale, l’assessore ha sottolineato come i casi più critici siano a Lodi, Crema e Cremona e nel frattempo è giunta notizia che anche Beatrice Stasi, dottoressa all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, è risultata positiva. E proprio nella zona orobica, dove i contagiati sono 423, il Governo sta valutando se qualificarla come zona rossa e con tutte le conseguenze del caso. Dal punto di vista sanitario, si ha anche notizia del fatto che il 12% dei contagiati sono proprio gli operatori e c’è l’esigenza di 500 medici e 1.000 infermieri specializzati con la necessità di assunzioni a chiamata e anche di anticipare le lauree. Resta sempre il problema del rifornimento di mascherine, che il Pirellone ha ordinato in 6 milioni di pezzi.