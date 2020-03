Coronavirus, nota del prefetto: ingressi ridotti nei negozi

(red.) Oltre all’emergenza sanitaria, in provincia di Brescia sono numerose realtà a soffrire l’aspetto economico e commerciale per le conseguenze del Coronavirus. Tra queste, per esempio, ci sono le palestre che per prime sono state chiuse dalle misure di contenimento per evitare assembramenti e contagi. Da una settimana e mezza i centri sportivi in generale sono costretti a restare chiusi e così i titolari sono a rischio. Dal settore sottolineano l’esigenza di un intervento del Governo per tutelare anche quelle realtà che si trovano nelle zone gialle, come appunto è Brescia. Proprio in questo periodo in corso, come fanno sapere alcune realtà di fitness interpellate da Bresciaoggi, si produce il fatturato maggiore, ma la chiusura mette in crisi il sistema.

A partire dai titolari che non godono di tutele e, a cascata, dei dipendenti e delle loro famiglie che rischiano il posto di lavoro. E qualcuno critica il fatto che i bar e centri commerciali possano restare aperti, mentre i centri sportivi debbano chiudere. E si chiede anche di riaprire a ingressi ridotti in base agli allenamenti disposti dai personal trainer. Nel frattempo, a proposito dei negozi, il prefetto di Brescia Attilio Visconti ha emesso una nota per precisare una serie di misure contenute nel nuovo decreto. E cioé che i singoli esercizi debbano avere un numero di clienti ridotti a un terzo rispetto alla superficie di vendita.

“La disposizione si riferisce a tutti gli esercizi, ivi compresi quelli di vicinato, i piccoli, medi e grandi esercizi, e anche gli alimentari. I mercati all’aperto non soggiacciono a nessuna limitazione, né di orari né di giorni né di attività”. Intanto, ieri, martedì 3 marzo, è stato il primo giorno di riapertura dei musei civici cittadini di Brescia dopo un periodo di chiusura per l’emergenza, ancora in atto, tanto da concedere gli ingressi, ma solo contingentati. Al museo di Santa Giulia dove è in corso la mostra di Zehra Dogan, al Capitolium, alla Pinacoteca e al museo delle armi, dove l’ingresso è gratuito fino a venerdì 6 marzo proprio come incentivo, non si è assistito a molte presenze.

L’unica con più accessi è stata l’esposizione di Zehra Dogan. In ogni sale, come è stato indicato, possono entrare al massimo due persone o una famiglia ogni 5 minuti e rispettare la distanza di almeno un metro. Per l’accesso alla mostra sono stati abbastanza numerosi i visitatori, pur rispettando le indicazioni, mentre i numeri sono stati ridotti nelle altre sedi museali.