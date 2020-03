Coronavirus, 65 positivi nel bresciano. Ci sono quattro vittime

(red.) Sono un centinaio i ricoverati, anche dalle zone del focolaio di Lodi e della vicina Cremona, all’ospedale Civile di Brescia. E nel frattempo ieri, lunedì 2 marzo, ma dall’ospedale di Montichiari dove era ricoverata, è arrivata la quarta vittima, anche se è da accertare se sia dovuta al Coronavirus. Si tratta di una donna 87enne di Calvisano che si aggiunge all’86enne Francesco Capuzzi di Cigole, a una 69enne di Brescia e al 91enne di Orzinuovi Stefano Brognoli ricoverato a Chiari. Di fronte all’emergenza, le strutture sanitarie continuano a restare sotto stress e intanto oggi, martedì 3 marzo, all’ospedale Civile inizieranno a lavorare anche alcuni medici che sono stati richiamati dalla pensione, mentre aumentano i letti in terapia intensiva e rivolti soprattutto agli anziani che presentano difficoltà respiratorie.

Del centinaio di nuovi ricoverati (22 solo ieri, lunedì) al Civile, sono 65 i casi positivi al Coronavirus. E anche in provincia aumentano le segnalazioni tra una coppia di Pontevico di 68 anni che sarebbero stati nel Lodigiano e ora anche i loro familiari sono in quarantena. Altri due 60enni a Manerbio, uno a Montirone e uno di Marone. Ma non solo bresciani, perché dall’Inghilterra arriva notizia di un cittadino risultato positivo al virus che avrebbe contratto in un periodo di vacanza in settimana bianca al Tonale, nel bresciano. In provincia di Brescia, si registra anche il primo caso positivo in Valcamonica per un 40enne che aveva accusato dei malori e portato all’ospedale di Esine venerdì scorso 28 febbraio. Sarebbe collegato al focolaio di Lodi, ma per fortuna le sue condizioni non sarebbero gravi e attualmente si trova ricoverato in un ospedale lombardo e i familiari in quarantena.

Un caso positivo di contagio arriva anche dalla Valsabbia per un impiegato dell’ufficio tecnico della Fonpresmetal di Bione. L’uomo, un 45enne di Puegnago e originario della Valtrompia, già sofferente di altre patologie, in occasione di un incontro alla fine di febbraio con gli altri colleghi avrebbe avvertito un malessere e in ospedale, dove aveva una visita programmata, gli è stato confermato il contagio. I colleghi sono stati posti in isolamento fino all’11 marzo, mentre l’azienda continua a lavorare senza problemi.

All’ospedale Civile di Brescia, invece, si trova ricoverato l’assessore bresciano lombardo allo Sviluppo Economico Alessandro Mattinzoli. Presenta febbre alta, ma non è in terapia intensiva e ai colleghi ha detto di essere tranquillo dopo che gli è stato accertato il caso di positività al Coronavirus. Una situazione che ha indotto il resto della giunta regionale a sottoporsi al test, tutti risultati negativi.