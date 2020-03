Coronavirus, 1.254 contagiati in Lombardia. “Over 65 stiano a casa”

(red.) Aumentano i casi di contagio, purtroppo anche le vittime – da confermare però se i decessi siano avvenuti per l’infezione dal virus – ma aumentano anche i guariti. E’ il bilancio che emerge dall’ennesimo bollettino quotidiano presentato a livello nazionale dal commissario straordinario alla Protezione Civile Angelo Borrelli sull’emergenza da Coronavirus. Il numero dei contagiati è salito a 1.835 – 258 in più rispetto al giorno precedente, ma di meno rispetto ai giorni prima – 52 sono le vittime (18 in più in un giorno), ma ci sono anche 149 guariti, cioé 66 in più rispetto al giorno precedente. In questo panorama di emergenza, l’Istituto Superiore di Sanità conferma che i prossimi giorni saranno importanti per verificare se le misure di contenimento disposte soprattutto nelle tre regioni colpite del nord Italia come Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna siano state sufficienti per ridurre, se non fermare, il contagio.

In ogni caso, la metà dei nuovi malati non presenta sintomi o sono lievi e quindi isolati a livello domiciliare, mentre il 40% ha sintomi ed è ricoverato e il 10% in terapia intensiva. A livello di numeri, sui 1.835 malati ci sono 927 persone isolate in casa, 742 ricoverati con sintomi e 166 in terapia intensiva. E a farla da padrone è sempre la Lombardia dove, come ha presentato ieri, lunedì 2 marzo, nel consueto bollettino, l’assessore al Welfare Giulio Gallera ha parlato di 1.254 contagiati, di cui 478 persone ricoverate e altre 127 in terapia intensiva, mentre più della metà sono isolate nelle proprie case. E il numero delle vittime è di 38 sul totale delle 52 a livello nazionale, anche se si attendono gli esiti per capire se i decessi siano avvenuti con il virus o a casa dell’infezione stessa.

Nel frattempo dal Pirellone lo stesso assessore e il governatore Attilio Fontana invitano gli over 65 a restare in casa e perché considerati la fascia più debole e a rischio in caso di infezione. A fronte del fatto che i ricoverati in ospedale aumentano e che servono più strutture e medici rispetto a quelli sotto stress, anche il ministero della Difesa si è messo in moto mettendo a disposizione della Protezione Civile decine di strutture tra caserme e vecchi ospedali per oltre 6 mila posti letto in caso ci fosse la necessità. E per aiutare medici e infermieri operativi a tutto campo, anche sostituendo quelli che si sono infettati, sono pronti i medici della sanità militare.