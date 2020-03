(red.) In riferimento all’emergenza Coronavirus e, sulla base quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del primo marzo 2020, è in distribuzione per gli esercizi commerciali ed i pubblici esercizi della provincia di Brescua le locandine promemoria sulle “misure di prevenzione igienico-sanitarie” cui attenersi.

E’ in distribuzione, inoltre, la locandina che informa di “evitare assembramenti” nei punti vendita o locali di pubblico esercizio, che devono far “rispettare le distanze di almeno un metro” tra le persone presenti. Coloro che fossero interessati possono richiedere copia delle locandine a Confcommercio Brescia (tel. 030.292181 e-mail info@confcommerciobrescia.it).