Coronavirus, tutte le misure della nuova ordinanza anti-contagio

(red.) Nella serata di ieri, domenica 1 marzo, è arrivato il nuovo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sulle ordinanze da applicare e che interessano soprattutto le regioni del nord Italia in tema di Coronavirus. Quindi, un’altra serie di misure di contenimento attive fino a domenica 8 marzo compresa per evitare il contagio sempre più diffuso. Questo è anche emerso ieri dal consueto punto stampa del commissario straordinario all’emergenza Angelo Borrelli che ha presentato i dati aggiornati. Il numero di contagiati è salito a 1.577, cioé 528 in più in poche ore e con 34 vittime, di cui 31 solo in Lombardia. Ma ci sono anche 83 guariti.

E più della metà degli oltre 1.500 contagiati, non presentando sintomi o molto lievi, si trovano in isolamento domiciliare nelle loro abitazioni. Per quanto riguarda le misure di contenimento, già sabato era emerso che le attività scolastiche di ogni ordine e grado sarebbero state sospese fino a sabato 7 marzo in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna e alle quali, su provvedimento del governatore, si è aggiunto anche il Friuli Venezia Giulia. E su questo fronte molti istituti, anche bresciani, hanno attivato la formazione a distanza attraverso vere e proprie lezioni online o con docenti impegnati a caricare i contenuti nei registri elettronici.

Tra l’altro, l’ordinanza prevede che solo gli insegnanti, il personale amministrativo e quello addetto alle pulizie possa andare a scuola, che resta invece preclusa agli studenti. Per quanto riguarda i bar, ristoranti e negozi, con la riapertura anche di musei e chiese, si introduce il “droplet”, cioé la distanza minima di almeno un metro tra le persone e per evitare assembramenti. Anche se concretamente sarà difficile da applicare da parte dei titolari e gestori.

Sempre in Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna sono anche sospese tutte le manifestazioni sportive fino all’8 marzo e quindi la misura coinvolgerà anche alcune partite di serie A che in ogni caso potranno giocare, ma a porte chiuse. E anche ai tifosi provenienti dalle tre regioni sono impedite le trasferte: tra queste, quindi, i bresciani non potranno assistere dal vivo alla sfida Fiorentina-Brescia della prossima settimana. Infine, altre misure riguardano i comprensori sciistici che potranno restare aperti, ma con accesso ridotto a funicolari, funivie o cabinovie.