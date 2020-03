Coronavirus, mascherina obbligatoria in questura

(red.) Per prevenire il rischio di infezione da nuovo coronavirus, la Questura di Brescia dispone l’obbligo di indossare la mascherina chirurgica per qualsiasi persona che accede ai suddetti Uffici. Si tratta di una misura utile a limitare la diffusione del virus che si trasmette per via aerea.

Pertanto, tutti i cittadini che non saranno muniti della propria mascherina chirurgica – anche se in possesso di appuntamento – non potranno accedere a tutti gli uffici della Questura di Brescia, dei Commissariati: Carmine e Desenzano del Garda, nonché, del Distaccamento Ufficio Passaporti di Darfo.