Coronavirus, dieci ricoverati negli ospedali bresciani. 4 sono medici

(red.) Sul fronte dell’emergenza da Coronavirus, sarebbero dieci – di cui quattro medici – i contagiati ricoverati nei due massimi ospedali cittadini di Brescia come il Civile e la Poliambulanza. E sempre ieri, giovedì 27 febbraio, in occasione del consueto bollettino presentato dal commissario straordinario alla Protezione Civile Angelo Borrelli e, in modo più dedicato a livello lombardo, dall’assessore regionale al Welfare Giulio Gallera sono arrivati altri numeri. Ieri è giunta notizia di tre decessi solo in Lombardia e che riguardano anziani over 80 che avevano già patologie precedente. Sale così a 17 il numero delle vittime a livello nazionale per il contagio, ma nello stesso tempo la notizia positiva è che ci sono 45 guariti (37 in Lombardia) e dimessi dagli ospedali.

I contagiati ritenuti positivi al virus a livello nazionale sono 653 e di cui 282 confermati anche dall’Istituto Superiore di Sanità dopo aver processato i tamponi. Tra gli altri numeri, sono 403 i contagiati in Lombardia e, tornando al livello nazionale, ci sono 258 ricoverati con sintomi, 56 in terapia intensiva e 284 in quarantena nelle loro abitazioni. Tra le altre notizie positive, si aggiunge il fatto che all’ospedale Sacco di Milano è stato isolato il ceppo italiano del virus e quindi, studiandolo, potrebbe portare a capire di quale composizione sia formato e come comportarsi. Mentre dall’Istituto Superiore di Sanità fanno sapere che i focolai della bassa Lombardia (lodigiano) e del Veneto sarebbero collegati. Di fronte a questa situazione dalla quale emergono anche elementi positivi, c’è la voglia di ripartire.

L’assessore lombardo Gallera ha sottolineato, da questo punto di vista, che entro domenica 1 marzo arriverà una nuova ordinanza per valutare la riapertura di scuole, musei e centri di aggregazione che al momento restano chiusi proprio fino a domenica. Nel frattempo, tornando al livello bresciano, come detto si parla di dieci ricoverati al Civile e alla Poliambulanza e risultati positivi al contagio dal virus. E tra questi ci sarebbero anche quattro medici. Si parla di un giovane residente in provincia di Milano e specializzando di Neurologia all’ospedale Civile.

Mercoledì 26 febbraio era emerso anche il caso di uno specializzando in Ortopedia domiciliato in città e contagiato al di fuori dell’ospedale, forse nel lodigiano. Si parla anche di un medico condotto operativo a Leno e che è stato ricoverato nel reparto Infettivi del Civile e la ginecologa di Cellatica. Gli altri casi positivi bresciani già noti sono il 51enne di Pontevico, un residente a Leno e un altro di Erbusco, di cui gli ultimi due anziani e ai quali si sarebbe aggiunto un 50enne agente di commercio di Gardone Valtrompia e residente a Puegnago del Garda, risultato contagiato. Altri pazienti, invece, provengono da altri ospedali che non potevano tenerli in quarantena.