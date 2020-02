Da Brescia ad Avellino con tosse e febbre fugge dall’ospedale

(red.) A causa anche della psicosi ormai scoppiata per i contagi da Coronavirus, si stanno vivendo momenti di apprensione in Campania. Ieri mattina, mercoledì 26 febbraio, una 39enne originaria di Cercola, in provincia di Napoli, si è presentata all’ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino con tosse e febbre, tipici sintomi di un’influenza. Ma che in questi momenti fanno già scattare l’allarme.

La donna, che ha detto di essere tornata nel napoletano in auto e proveniente da Brescia, quindi dalla Lombardia dove è presente il massimo focolaio, è però fuggita dalla struttura sanitaria. La circostanza che fosse arrivata in auto dalla nostra città verso Napoli è stata confermata anche dai familiari e facendo scattare una vera e propria caccia.

La donna è stata poi raggiunta a Mercato San Severino, in provincia di Salerno, e sottoposta al tampone in attesa di capire se sia rimasta contagiata dal virus.