Coronavirus, bar e locali riaprono dopo le 18. Servizio solo ai tavoli

(red.) La direttiva del ministro della Salute Roberto Speranza con la Regione Lombardia relativa ai locali pubblici per il Coronavirus resta attiva, ma ieri, mercoledì 26 febbraio, è arrivato un dietro front nell’interpretazione dello stesso provvedimento. Si fa riferimento al fatto che lunedì e martedì i bar e locali pubblici di intrattenimento, rispettando la decisione, hanno dovuto chiudere i battenti dalle 18 alle 6. Ma molto gestori hanno contestato il fatto che i ristoranti, invece, potessero restare aperti.

Così ieri è arrivata una decisione positiva per gli esercizi che somministrano cibi e bevande. Infatti, è stato rimosso il “coprifuoco” con la chiusura dalle 18 alle 6, ma per evitare assembramenti di clienti è stato disposto che il servizio possa avvenire solo al tavolo e non al bancone. Quindi, consumazioni solo seduti ai tavolini interni o esterni e non in piedi.

Una misura che potrebbe ritenersi positiva per quei diversi locali che sfruttano proprio l’ora dell’aperitivo, ma a Brescia città la situazione resta critica. Infatti, con musei, scuole e università chiuse almeno fino a domenica 1 marzo, la platea in città si è svuotata di studenti, personale e lavoratori. Tanto che si parla, all’ombra della Loggia, di un vero e proprio crollo degli incassi.