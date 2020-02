Coronavirus, prefettura apre cinque tavoli e collega tutti i Comuni

(red.) Quella di ieri, lunedì 24 febbraio, è stata una giornata particolare per la situazione e le disposizioni da adottare anche nel bresciano sul fronte del Coronavirus. Prima si è iniziato al Broletto con un vertice tra il prefetto Attilio Visconti, la vicepresidente della commissione Sanità in Regione Lombardia Simona Tironi e il direttore generale di Ats Claudio Sileo. Dalla riunione è emersa l’esigenza di aprire cinque tavoli di lavoro intorno a determinati temi e sui quali dare informazioni in tempo reale ai cittadini della provincia tramite i loro sindaci.

Tutti coordinati dalla prefettura, riguardano la sicurezza, le pubbliche amministrazioni locali, i servizi essenziali, le attività produttive e la comunicazione pubblica, scuola e università e salute. In serata si è poi svolto l’atteso incontro nell’auditorium di Santa Giulia con tutti i primi cittadini della provincia per spiegare le misure previste dall’ordinanza regionale firmata dal governatore Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza. In generale, i Comuni e gli uffici pubblici resteranno aperti, pur rispettando le misure di igiene richieste. Altra questione, emersa da più parti, è quella dei mercati rionali per i quali è stato disposto che quelli dal lunedì al venerdì possano svolgersi regolarmente, mentre quelli del sabato sono sospesi, almeno che non ci siano generi alimentari.

Anche l’intrattenimento serale di bar e locali dovrà chiudere dalle 18 alle 6, mentre i ristoranti potranno restare aperti. Limitazioni, ma comunque la possibilità di visitare i parenti nelle case di riposo. Al contrario tutte le attività sportive sono sospese, ad accezione di quelle all’aperto e che non prevedono l’uso di spogliatoi. Da ieri tutti i primi cittadini fanno parte di un gruppo di Whatsapp proprio per condividere in tempo reale eventuali dubbi e segnalazioni.