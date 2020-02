Coronavirus, due tende in arrivo nel cortile dell’ospedale Civile

(red.) All’ospedale Civile di Brescia ci sono quattro casi confermati di contagio da Coronavirus, ma ora ci si sta preparando anche a remote, ma possibili, condizioni peggiori. Per questo motivo, tra le varie situazioni, si stanno cercando anche degli ambienti dove, se ci fosse il bisogno, far trascorrere la quarantena a chi non può svolgerla tra le proprie mura di casa. Per questo motivo, come riporta il Giornale di Brescia, si sta pensando anche di usare l’ospedale Ronchettino per questa funzione. E la proposta verrà presentata in uno dei tavoli tematici aperti in prefettura a Brescia.

Nel frattempo, nel cortile dell’ospedale Civile saranno montate due tensostrutture proprio come punto di raccoglimento per chi dovesse avvertire i sintomi connessi al virus. L’accordo è stato raggiunto tra la direzione dell’ospedale e il gruppo di Protezione Civile della Valcarobbio di Sant’Eufemia che accanto al pronto soccorso allestirà le tende fornite dalla Regione Lombardia. E’ da precisare che non si tratta di alcun allarme, ma di una misura precauzionale. L’obiettivo è proprio quello di separare l’afflusso di pazienti al massimo ospedale cittadino tra quelli soggetti a sintomi normali e altri che invece potrebbero essere stati contagiati. E forse già stasera, martedì 25 febbraio, le tende potrebbero essere pronte.

E la direzione si sta anche attivando con una serie di laboratori per poter controllare in “house” i tamponi sottoposti ai contagiati che al momento vengono inviati a Pavia. E da lunedì 2 marzo, in attesa anche di capire se le limitazioni in corso in tutta la regione Lombardia saranno prorogate, i laboratori dovrebbero essere pronti.