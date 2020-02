Coronavirus, vertice in prefettura a Brescia nel pomeriggio

(red.) Da ieri, domenica 23 febbraio, scuole, teatri, musei e cinema sono chiusi fino a domenica 1 marzo compreso come stabilito da un’ordinanza regionale lombarda connessa al Coronavirus. E anche i pub, locali e discoteche dovranno chiudere dalle 18 alle 6. L’ordinanza firmata dal presidente lombardo Attilio Fontana e dal ministro della Salute Roberto Speranza prevede anche la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, comprese quelle sportive e religiose. Gli uffici pubblici, i negozi e il trasporto pubblico, invece restano attivi per quanto riguarda il bresciano. Lo stesso governatore ieri sera ha informato del fatto che, secondo gli esperti, il contagio da Coronavirus sarebbe meno grave rispetto a una normale influenza, ma è più facilmente distribuibile.

Intanto ieri sera, domenica, nella sede dell’Ats di Brescia si è svolta una riunione in teleconferenza proprio con il presidente Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera per presentare i provvedimenti. Oggi, lunedì 24, alle 15 in prefettura a Brescia ci sarà un vertice e in seguito alle 18 nell’auditorium di Santa Giulia le decisioni saranno presentate a tutti i sindaci bresciani. Intanto alcune manifestazioni sono state chiuse in anticipo o annullate, a partire da Golositalia in corso a Montichiari, così come la fiera di San Faustino a Sarezzo che da ieri sera, domenica, è stata annullata. Annullate anche molte sfilate di carnevale in provincia e, in città, Attività chiuse anche al teatro Grande dove non si svolgerà il concerto dell’Orchestra d’Archi di Santa Cecilia e rinviato lo spettacolo di Bungaro e Ornella Vanoni previsto a Corte Franca.

La Fondazione Brescia Musei ha dato notizia del fatto che i musei, compreso il cinema Nuovo Eden, resteranno chiusi. Anche le sale cinematografiche in tutta la provincia e cittadine, comprese le multisala Wiz e Oz resteranno chiuse. Stesso provvedimento per gli oratori e le parrocchie. A livello religioso, sono sospese le messe, mentre i funerali saranno celebrati solo con i parenti stretti. Anche a livello di trasporto pubblico ci saranno alcune precauzioni, tanto che Trenitalia metterà a disposizione sui propri convogli dei dispenser per disinfettare le mani, con mascherine e guanti e anche per il personale.