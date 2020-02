Coronavirus, una paziente è positiva al Civile di Brescia

(red.) 149 contagiati e tre decessi. Questi sono i risultati aggiornati a livello nazionale sul fronte del Coronavirus. E la maggior parte dei contagi arrivano dalla Regione Lombardia dove la Protezione Civile ha confermato 118 casi. Nel frattempo nella giornata di ieri, domenica 23 febbraio, è emersa anche la notizia di una paziente morta all’ospedale di Crema. Era ricoverata da qualche giorno in Oncologia, ma a peggiorare le sue condizioni, fino al decesso, è stato il virus.

Intanto, la situazione calata sul fronte bresciano vede il primo caso di contagio: una donna di Crema è stata trasferita dal paese all’ospedale Civile dopo che il contagio da Coronavirus è stato confermato. L’esito è arrivato dal Policlinico San Matteo di Pavia che è uno dei tre laboratori riconosciuti per l’analisi. Ma oltre alla paziente ricoverata al Civile, si sta valutando la situazione di altre cinque persone presenti ieri sera nel massimo ospedale bresciano.

In particolare, si è in attesa dei risultati sui tamponi inviati al laboratorio di Microbiologia e Virologia del San Matteo di Pavia. E lo stesso ospedale Civile potrebbe aggiungersi all’elenco dei centri medici dove controllare i tamponi, ma di questo si deciderà a metà settimana, forse giovedì 27 febbraio. Intanto tutti i posti letto nell’Unità operativa delle Malattie Infettive all’ospedale Civile sono occupati e al quarto piano è stata individuata una postazione con venti posti se dovessero arrivare casi di contagio confermato o in attesa dei risultati sui tamponi.