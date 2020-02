Coronavirus, le vittime sono sei. L’ultima è un 80enne di Castiglione D’Adda

(red.) I contagiati dal Coronavirus salgono a 219 in tutta Italia e soprattutto c’è una sesta vittima, la quinta in Lombardia. Dopo l’84enne deceduto all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove era stato ricoverato da qualche giorno, un altro anziano di 88 anni di Caselle Landi, nel lodigiano, ha perso la vita ed era positivo al virus. L’ultimo, in ordine di tempo, è il decesso di un 80enne di Castiglione D’Adda spirato all’ospedale Sacco di Milano. Giovedì scorso era stato portato dal 118 all’ospedale di Codogno per un infarto.

Nel frattempo a Brescia, rispettando l’ordinanza regionale, anche l’Inps ha deciso di chiudere i propri sportelli in provincia. In compenso si possono contattare i numeri 030.2987496 per informazioni sulle pensioni e 030.2987579 per gli ammortizzatori sociali. Anche l’Agenzia di Tutela della Salute ha chiuso i propri sportelli in via Duca degli Abruzzi, mentre resta attivo solo il servizio di guardia medica.