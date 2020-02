Coronavirus, attivato numero verde in Lombardia

(red.) Regione Lombardia ha attivato un numero verde per informre i cittadini sull’epidemia di Coronavirus: 800 89 45 45. In questo modo non si intaserà il 112. Sugli aggiornamenti, sono 172 i contagiati (70% maschi) e l’80% risiede nella zona Rossa, a cavallo tra le province di Lodi, Cremona e Pavia. Sono 1500 i tamponi processati. I cinque morti avevano già delle malattie in corso, ed erano tutti quanti anziani.

In merito alla notizia diffusa da alcuni organi di stampa in relazione ad una morte agli Spedali Civili di Brescia, sentita la Direzione Sanitaria dell’Azienda Socio Sanitaria Territoriale, Regione Lombardia smentisce tale informazione, precisando che nella struttura non si è verificato alcun decesso. Purtroppo non si tratta dell’unica fake news circolata nel corso della giornata.

Regione Lombardia, in relazione all’evolversi della diffusione del virus, sta predisponendo una Ordinanza, firmata dal presidente Attilio Fontana di concerto con il ministro della salute Roberto Speranza, valida per tutto il territorio lombardo. Tra i provvedimenti previsti sono contemplati:

1) la sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

2) sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche e di formazione superiore, corsi professionali, master, corsi per le professioni sanitarie e università per gli anziani ad esclusione degli specializzandi e tirocinanti delle professioni sanitarie, salvo le attività formative svolte a distanza;

3) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

L’ordinanza, i cui contenuti puntuali saranno resi noti nelle prossime ore, sarà soggetta a modifiche al seguito dell’evolversi dello scenario epidemiologico.

Raccomandiamo a tutti i cittadini di rispettare le misure igieniche per le malattie a diffusione respiratoria quali:

1) lavarsi spesso le mani con soluzioni idroalcoliche,

2) evitare i contatti ravvicinati con le persone che soffrono di infezioni respiratorie,

3) non toccarsi occhi, naso e bocca con le mani,

4) coprirsi naso e bocca se si starnutisce o tossisce,

5) non prendere antivirali o antibiotici se non prescritti,

6) contattare il numero verde regionale solo per la zona di Codogno interessati dall’ordinanza 800.89.45.45 o il 112 se hai febbre o tosse o sei tornato dalla Cina da meno di 14 giorni.