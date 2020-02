Coronavirus, assalto ai market. Tribunale rinvia udienze a rischio

(red.) Uno dei focolai da Coronavirus– quello del lodigiano – non è a molti chilometri di distanza e per questo motivo in provincia di Brescia chi è in apprensione è soprattutto nella bassa, tra Orzinuovi e Pontevico, a poca distanza da Cremona dove si sono registrati alcuni casi di contagio. Proprio in questi due paesi le cerimonie religiose di ieri mattina, domenica 23 febbraio, prima che arrivasse la sospensione da ordinanza regionale, sono state quasi deserte. Comprese le piazze principali.

D’altro canto nel resto della provincia si segnalano supermercati presi d’assalto dalla città fino alle valli e alla bassa bresciana per fare scorte di generi alimentari e acqua e anche di prodotti igienizzanti. In questa situazione di allarme e di regole stringenti stabilite a livello regionale da un’ordinanza, altri provvedimenti sul fronte bresciano potrebbero arrivare. Per esempio, il tribunale ha rinviato le udienze che coinvolgono avvocati o imputati che provengono dalle zone rosse, quindi del lodigiano.

Ma non solo, perché la sospensione anche delle manifestazioni sportive rischia di mandare a soqquadro il calendario delle varie categorie, in particolare il calcio e la serie A. E di fronte alla difficoltà di incastrare i vari appuntamenti, si potrebbe pensare che la partita del Brescia a Sassuolo (l’Emilia Romagna insieme a Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia tiene chiuse scuole e università) possa essere giocata domenica 1 marzo alle 15, ma a porte chiuse.