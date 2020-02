Coronavirus, blitz di Forza Nuova anche a Brescia. “Comprare italiano”

(red.) Con la paura del coronavirus, che al momento ha provocato oltre 300 vittime in Cina e contagiato più di 10 mila persone, in Italia si alimenta la psicosi e l’allarmismo con tanto di corsa alle mascherine e a disertare i negozi e ristoranti gestiti da cinesi. A questi episodi si aggiunge il blitz messo in campo in tutta Italia (Brescia compresa) da parte dei membri di Forza Nuova. “Compra italiano” è scritto sui volantini affissi sulle vetrine dei negozi orientali chiusi.

“In questi giorni sono stati diffusi inviti a boicottare i negozi e i ristoranti cinesi per via della possibilità di contrarre il virus. Le autorità sanitarie italiane – si legge nel volantino – hanno smentito questa possibilità, ma che sia vero oppure no, cogliamo l’occasione per consigliare oggi più che mai di sostenere i prodotti locali e le attività italiane. Comprare italiano è un dovere morale”. Perché? “Per godere della sicurezza assoluta a livello di qualità, monitoraggio e trasparenza della filiera produttiva e per tutelare l’industria e la manifattura dalla concorrenza sleale basata sui prezzi al ribasso e condizioni di lavoro disumane”.

Ma non solo, perché i membri del partito di destra chiedono anche di aiutare l’economia italiana in un periodo in cui molte nazioni ricorrono a dazi protezionistici di vario genere in sostegno delle loro attività, mentre a noi tutto ciò viene negato perché “ce lo chiede l’Europa”.