Coronavirus, cinesi di Brescia preoccupati per congiunti in Cina

(red.) Sul fronte del coronavirus, l’Italia ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria nazionale come misura preventiva e da questo punto di vista la preoccupazione serpeggia anche nella comunità cinese bresciana. Ma tra gli stessi cittadini asiatici il timore maggiore è per i loro congiunti presenti in Cina, soprattutto nella zona dell’epicentro del virus a Wuhan. Per questo motivo in soli cinque giorni l’associazione cittadina Hua Xia ha raccolto oltre 13 mila euro per aiutare la popolazione cinese e partendo dall’acquisto delle mascherine dedicate e che sono letteralmente andate a ruba.

Restando in città, la stessa associazione che tiene corsi di lingua cinese mantiene ancora ferma l’attività almeno per una settimana. Ma ci sono molte altre ripercussioni, tanto che anche una festa per il Capodanno cinese prevista domani, domenica 2 febbraio, in un ristorante etnico in città è stata annullata come misura preventiva. Altre conseguenze si stanno avendo anche a livello produttivo, visto che in Cina il Governo ha stabilito che le attività debbano restare chiuse fino al 9 febbraio. Quindi, una settimana in più rispetto al normale periodo per la festa di Capodanno. E questa serrata riguarda anche le numerose imprese bresciane che lavoro nell’estremo oriente.

Per esempio, la Leonessa di Carpenedolo che ha uno stabilimento a Yancheng, come la Sabaf a Kunshan. E non è tutto, perché lo stop ai voli deciso dal Governo italiano all’ingresso e verso la Cina rischia di fermare l’attività della bresciana Copan (ha una sede a Shanghai) che sta consegnando prodotti biomedicali nel Paese asiatico. Sul fronte italiano, la notizia dei due casi accertati di cinesi contagiati dal coronavirus e ora ricoverati allo Spallanzani di Roma ha destato apprensione in Lombardia, visto che la coppia era atterrata all’aeroporto di Malpensa.

Ma dalla stessa Regione il presidente Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera rassicurano sul fatto che in Lombardia non ci sono casi. La coppia di cinesi risultata positiva non era transitata da Milano, ma si era spostata direttamente a Verona. “La Regione non è interessata dal contact tracing attivato per i due casi confermati. Appena arrivati i due turisti si sono trasferiti immediatamente a Verona” è emerso ieri da una conferenza stampa. Dal Pirellone fanno sapere che dallo scorso 25 gennaio sono stati condotti 33 controlli, di cui 28 negativi e altri 5 da valutare. Di fronte a questa emergenza nazionale, anche il reparto infettivi dell’ospedale Civile di Brescia è stato attivato ed è coinvolto in caso di necessità.