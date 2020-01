Brescia, trapianto di midollo osseo al Civile per un bambino

(red.) Nella tarda serata di mercoledì 8 gennaio all’ospedale Civile di Brescia un bimbo di soli 9 mesi è stato sottoposto a un trapianto di midollo osseo. Si tratta del piccolo Filippo, residente con la famiglia a Milano e che nell’estate del 2019 era stato ricoverato con urgenza all’ospedale di Cremona. Da lì, riscontrata la presenza di una malattia genetica rara che riguarda i globuli bianchi – solo una decina di casi ogni anno – il bambino era stato trasferito nel reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ospedale Civile che è un punto di riferimento in questo campo.

Qui, come dà notizia il Giornale di Brescia, era stato sottoposto alla chemioterapia e nel frattempo la sua situazione era diventata di dominio pubblico nel momento in cui i genitori, attraverso i social, avevano lanciato un appello alla richiesta di donatori compatibili. Il materiale organico necessario, donato da una donna tedesca di 37 anni, è approdato al massimo ospedale bresciano dove la scorsa notte, dopo essere stato lavorato nel laboratorio di cellule staminali, è stato impiantato nel corpo del piccolo. Per aiutarlo era partita una vera e propria gara di solidarietà, tanto che in molti attraverso i social e l’Admo, l’associazione dei donatori di midollo osseo, si erano interessati.

Effettuato il trapianto, il bimbo dovrà restare circa venti giorni nella stessa camera sterile in cui si trova e aspettando che il suo organismo inizi a produrre cellule sane e mature. Ma ci vorrà almeno un mese per accertare che le sue condizioni siano positive. Da trent’anni nell’ospedale Civile si svolgono questi tipi di interventi e con quello della scorsa notte si è arrivati a 630 operazioni.