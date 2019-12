Migliora operaio colpito da meningite. Via alle vaccinazioni

(red.) Resta ancora in prognosi riservata, ma sembra che stiano migliorando le condizioni dell’operaio 36enne dell’azienda bresciana Oldrati di Adro e residente a Villongo, in provincia di Bergamo. E’ all’ospedale Civile di Brescia dove viene tenuto in osservazione da parte dei medici che gli avevano riscontrato un caso di meningite da meningococco di tipo C. Nel frattempo nella giornata di oggi, venerdì 27 dicembre, primo giorno utile dopo il Natale e Santo Stefano, i soggetti venuti a contatto con l’operaio, tra colleghi e familiari, potranno sottoporsi alla vaccinazione contro la meningite.

Già assunti gli antibiotici, le persone interessate potranno rivolgersi alle Ats di Brescia e Bergamo. Una situazione che sta preoccupando e generando la psicosi, visto che sono tre i casi del genere nella stessa zona geografica. Prima era successo alla giovane universitaria Veronica Cadei, iscritta a Brescia e residente a Villongo, morta lo scorso 2 dicembre all’ospedale Civile.

Poi a una 16enne di Sarnico ma che frequentava Villongo e ora l’operaio attivo nel bresciano. E per venire incontro alle richieste e paura della popolazione, l’assessore lombardo alla Sanità Giulio Gallera ha annunciato che anche a Villongo, proprio da oggi, venerdì, sarà attivo un laboratorio per vaccinarsi.