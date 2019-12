Caso di meningite, profilassi per addetti Oldrati di Adro

(red.) E’ una drammatica coincidenza quella che sta interessando il territorio al confine tra la provincia di Bergamo e quella di Brescia. Infatti si parla di un altro caso di meningite che interessa un operaio residente a Villongo, nella zona orobica, ma attivo allo stabilimento Oldrati di Adro. E Villongo è lo stesso paese dal quale veniva la giovane studentessa universitaria Veronica Cadei deceduta all’ospedale Civile a inizio dicembre per un’infezione, così come una 16enne ricoverata per lo stesso motivo al Papa Giovanni XXIII di Bergamo.

Nel caso più recente, di cui dà notizia Bresciaoggi, si tratta di un 30enne che è stato ricoverato al Civile di Brescia. E tra sabato 21 e ieri, domenica 22 dicembre, tutti i dipendenti della sede di Adro sono stati chiamati dall’Ats per avviare la profilassi. E si cerca anche di tranquillizzare l’ambiente, evitando la psicosi per tre casi di meningite in poche settimane e tutti a Villongo.