Infezione da meningite, un’altra ragazza di Villongo (Bg) in ospedale

(red.) Non ci sarebbero collegamenti tra i due casi, ma anche una ragazza di 16 anni residente a Villongo, in provincia di Bergamo, è ricoverata all’ospedale orobico Papa Giovanni XXIII per aver contratto un’infezione da meningococco di tipo C. Come quella che martedì mattina 3 dicembre ha tolto la vita – dalla direzione si parla di un’infezione generalizzata fulminante e non di meningite – alla 19enne Veronica Cadei all’ospedale Civile di Brescia. Al momento le condizioni della 16enne sono stabili e non sarebbero preoccupanti.

Lei, come Veronica, frequenta Sarnico (la 19enne lavorava in un bar del paese) dove è iscritta a una scuola superiore. Ma tra i due casi di infezione non ci sarebbero legami. Nel frattempo sono circa 400 persone quelle sottoposte alla profilassi tra l’università Cattolica di Brescia dove era iscritta Veronica Cadei e anche per gli amici e familiari della 16enne entrati in contatto con lei. Dopo il trattamento precauzionale a base di antibiotici, potranno rivolgersi ai centri Ats per effettuare le vaccinazioni.