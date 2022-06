Palazzolo, stracci incendiari contro un’abitazione: è giallo

Palazzolo sull’Oglio. Indagini in corso a Palazzolo sull’Oglio, nel bresciano, per un incendio avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Levadello.

Ad andare a fuoco le tende della veranda esterna in un giardino di proprietà di una coppia di anziani: le fiamme hanno fatto esplodere anche i vetri della struttura, distruggendo gli arredi esterni.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, prima che il rogo potesse propagarsi anche alla villetta.

Ad originare le fiamme alcuni stracci imbevuti di liquido infiammabile che sono stati trovati dai pompieri: chi li ha lanciati contro l’abitazione, e perchè? Una vicenda inquietante su cui stanno indagando le forze dell’ordine.