Cologne, incendio in azienda: è stato un mozzicone di sigaretta

Cologne. Sarebbe una sigaretta all’origine dell’incendio scoppiato martedì pomeriggio nel cortile di un’azienda di Cologne, nel bresciano, nella zona industriale che sorge a fianco della linea ferroviaria Brescia-Cremona

Un operaio avrebbe fumato la sigaretta nel cortile esterno, ma per una disattenzione, questa non sarebbe stata spenta correttamente e, una volta gettata a terra, sarebbe entrata in contatto del materiale infiammabile presente sull’area.

In poco tempo è divampato l’incendio per domare il quale sono intervenuti i vigili del fuoco: un’alta colonna di fumo, visibile da lunga distanza, si è alzata ed è stato necessario interrompere la circolazione dei treni in via precauzionale.

Sul posto anche la Polizia locale del Montorfano che ha verificato che non si fossero prodotte conseguenze nocive all’ambiente.

Ora per il responsabile del rogo potrebbe scattare la denuncia per incendio colposo.