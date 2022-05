Pontevico, brucia il Parco Oglio Nord: in salvo due pescatori

Pontevico. Ancora da capire quale sia la natura del vasto incendio che ha interessato una vasta zona all’interno del Parco Oglio Nord, nell’area protetta compresa tra Pontevico e Robecco, nella Bassa bresciana.

Le fiamme hanno divorato una grande area della zona boschiva e una colonna di fumo alta 30 metri ha compromesso la visibilità del ponte soprastante che è stato chiuso per due ore.

Due pescatori che si trovavano nell’area sono stati tratti in salvo dalla polizia intercomunale di Pontevico e Robecco.

Sul posto i vigili del fuoco, che hanno domato l’incendio: si ipotizza che possa essere stato un gesto di incuria, come un mozzicone di sigaretta lanciato da una macchina di passaggio, ad avere innescato le fiamme che si sono propagate rapidamente anche a causa della siccità e delle alte temperature di questi giorni.

Le indagini sono in corso.