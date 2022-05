Angolo Terme, notte di fuoco in una fabbrica

Angolo Terme. Intervento dei vigili del fuoco, nella notte tra mercoledì e giovedì, ad Angolo Terme, nel bresciano, per l’incendio all’interno di una fabbrica di stampaggio articoli tecnici in gomma, presso la zona artigianale del paese.

L’incendio ha interessato dei macchinari per lo stampaggio. Le squadre dei pompieri di Bresci sono state attivate attorno alle 2 di notte e sono intervenute con il supporto di un’ autobotte.

L’intervento è terminato attorno alle 6,30. Non si segnalano feriti. Ancora da quantificare i danni.