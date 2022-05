Rogo all’ex Ideal Standard: sul posto tre squadre di pompieri

Brescia. Un rogo ha completamente distrutto uno dei capannoni abbandonati all’interno dell’ex area industriale dismessa della Ideal Standard in via Milano, a Brescia, noto rifugio per senza tetto e spacciatori. Ad innescarlo, forse, una candela lasciata accesa che, in breve, ha esteso le fiamme ai rifiuti accumulati e ai materassi, giacigli di fortuna degli sbandati che vi trovano rifugio.

Complicato l’intervento dei vigili del fuoco di Brescia, coadiuvati dai colleghi di Chiari e di Gardone Valtrompia che hanno dovuto lavorare tutta la notte per domare l’incendio.

L’allarme è scattato attorno alle 23,30 di mercoledì, su segnalazione dei residenti che avevano avvistato alte lingue di fuoco sollevarsi all’interno dell’area dismessa.

Impossibilitati ad accedere all’interno con i mezzi, i pompieri hanno dovuto fare ricorso alle tradizioni “scale all’italiana”. Sul posto anche la Polizia Locale. Fortunatamente non si segnalano feriti.