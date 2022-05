Paderno, violento rogo alla fonderia Mora

Paderno Franciacorta. Violentissimo il rogo che, nella notte tra mercoledì e giovedì ha interessato la fonderia Mora, in via Pavione a Paderno Franciacorta (Brescia).

Le fiamme sono state innescate dai trucioli di materiale ferroso di scarto depositati nei container metallici.

Sul posto sono intervenute le squadre dei vigili del fuoco d Brescia che hanno dovuto lavorare a lungo (sei ore la durata delle operazioni) per avere la meglio sull’incendio.

Le fiamme sono rimaste circoscritte ai contenitori, ma sul posto anche i tecnici di Ats, per verificare la presenza o meno di un possibile rischio ambientale.