Malegno, tetto in fiamme: due famiglie sfollate

Malegno. Paura a Malegno, in Valcamonica (Brescia), per un incendio che ha interessato un’abitazione di via Castello e che ha lasciato due famiglie senza casa.

Il rogo è divampato nella mattinata di giovedì in un appartamento in pieno centro: una famiglia residente in mansarda, attorno alle 5 di mattina, ha avvertito un forte odore di bruciato e ha dato l’allarme.

Sul posto i vigili del fuoco di Darfo, Breno e Lovere: il timore era che, vista la vicinanza delle altre case, l’incendio potesse rapidamente propagarsi.

I pompieri hanno lavorato a lungo per avere la meglio sulle fiamme e per concludere poi le operazioni di messa in sicurezza dell’immobile che, a conclusione dell’intervento, è stato dichiarato inagibile.

Il rogo ha distrutto oltre 150 metri quadrati di tetto e compromesso strutturalmente l’abitazione: le due famiglie occupanti hanno dovuto trovare una soluzione abitativa alternativa.

All’origine dell’incendio potrebbe essere il malfunzionamento della canna fumaria.