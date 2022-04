Montecampione, fiamme spente: origine colposa del rogo

Montecampione. Ci sono volute venti ore di lavoro dei vigili del fuoco, della trentina di volontari dell’Aib e degli elicotteri inviati dalla Regione per avere la meglio sull’esteso incendio (dieci ettari) divampato nella serata di giovedì, in località Fane, a Montecampione, nel bresciano.

L’origine delle fiamme è stata individuata in un rogo di pulitura acceso dal proprietario del fondo, non nuovo ad azioni di questo tipo: un altro incendio, sempre nella stessa area boschiva, era stato domato solo tre settimane fa ed il responsabile era stato sanzionato. Questa volta, per l’uomo, il conto sarà più salato.

I volontari di diversi gruppi (Niardo, Darfo, Gianico, Pian Camuno e Artogne) hanno lavorato tutta notte, insieme con i pompieri, per spegnere le fiamme che si stavano propagando in direzione di Vissone di Pian Camuno. Fondamentale anche l’intervento degli elicotteri che, pescando acqua dal laghetto di Montecampione e dalla vasca allestita dai volontari a Vissone, hanno avuto la meglio sul rogo.

A causa del fitto fumo sollevatosi nell’incendio è stata emessa un’ordinanza del Comune di Pian Camuno che ha disposto la chiusura delle scuole.