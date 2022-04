Leno e Salò: cinque auto distrutte dalle fiamme

Leno e Salò. Inquietante episodio nella notte nella Bassa e sul Garda bresciano dove, a Leno e Salò, sono andate a fuoco, in tutto, cinque auto.

Due episodi forse scollegati, vista la distanza tra le due località, ma nessuna ipotesi sui roghi è al momento esclusa.

Il primo caso si è verificato a Leno, attorno alle 22.30, dove due auto sono andate a fuoco nel parcheggio dell’azienda Class Agricoltura di via Brescia. Le fiamme sono state domate dai Vigili del fuoco di Brescia e di Verolanuova. Sul posto, per i rilievi, i carabinieri.

A Salò, invece, in via Santa Firmina, frazione di Campoverde, tre le auto distrutte in un rogo, divampato attorno alla mezzanotte. Le fiamme si sono propagate da un’auto all’altra, dato che erano parcheggiate vicine. Sul posto i Vigili del fuoco e la Polizia locale di Salò. Indagini in corso per stabilire la natura dell’incendio.