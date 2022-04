Montecampione, il rogo rialza la testa: elicotteri per spegnere le fiamme

Montecampione. Non è ancora spento il rogo che, nella serata di giovedì 21 aprile, è divampato a Montecampione, in Valcamonica, nella zona boschiva sopra l’agriturismo Gervasoni, in località Fane, tra le frazioni di Solato e Vissone.

L’incendio, che si estende per una decina di ettari, si è propagato in direzione di Pian Camuno e avrebbe un’origine colposa: il proprietario del fondo sarebbe infatti stato denunciato dai carabinieri forestali per avere appiccato un rogo di pulitura poi sfuggito al controllo. Un’azione che avrebbe commesso anche un mese fa e dove, nel 2012 si era verificato un vasto rogo.

Al lavoro ci sono ancora le squadre dei vigili del fuoco, con il supporto di due elicotteri del servizio antincendio regionale e dei volontari dell’Antincendio boschivo. Le operazioni sono rese complicate dalla forza del fuoco che, fortunatamente, non minaccia le abitazioni.