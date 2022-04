Bovezzo, tetto in fiamme: coniugi salvati dai vicini

Bovezzo. Salvati dall’incendio che stava avviluppando la loro abitazione dai vicini di casa.

E’ accaduto nella notte tra sabato e domenica in una villetta di via Cesare Battisti a Bovezzo, nel bresciano.

I due coniugi avevano scambiato il crepitio delle fiamme per il raspare del cane e non si erano dunque allarmati, tanto da decidere di andare a dormire.

Sono stati i residenti dell’abitazione accanto ad accorgersi delle alte fiamme che si stavano propagando sul tetto e a dare l’allarme.

Ancora da stabilire le cause del rogo che ha danneggiato in maniera pesante, ma non strutturale, la dimora che, dopo le operazioni di spegnimento dell’incendio ed il sopralluogo dei vigili del fuoco, è stata dichiarata agibile.