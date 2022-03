Roghi: tregua a Valvestino e Magasa, ma bruciano i boschi a Vione

(red.) Sembra rientrare alla normalità la situazione incendi in Valvestino e a Magasa, nel bresciano, dove le fiamme hanno divorato centinaia di ettari di bosco e di vegetazione, mentre è ancora allerta in Alta Vallecamonica, a Vione, dove sono divampati diversi roghi, almeno quattro gli inneschi rintracciati, nella serata tra lunedì e martedì.

La situazione più preoccupante in località Premia, dove, nel corso della notte tra martedì e mercoledì, sono andati a fuoco decine di ettari di vegetazione sino al confine tra Malga Tremonti e Val Grande.

Sarebbero poi oltre 6mila i metri quadrati di bosco ceduo “cancellati” dalle fiamme nella zona abitata di Paisco Loveno.